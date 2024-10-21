Луданный Абрам Степанович 26.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛуданный Абрам Степанович

Луданный Абрам Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1889

Дата смерти

29.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889

Отец: Луданный Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луданная Феодосия Абрамовна

Мать ребёнка: Егорова (Луданная) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
15.07.1925

Дочь: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.05.1928

Сын: Луданный Николай Абрамович

Мать ребёнка: Егорова (Луданная) Татьяна Егоровна

Смерть
29.10.1966
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.