Луданный Абрам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1889
Дата смерти29.10.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889
Отец: Луданный Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луданная Феодосия Абрамовна
Мать ребёнка: Егорова (Луданная) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
15.07.1925
Дочь: Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1928
Сын: Луданный Николай Абрамович
Мать ребёнка: Егорова (Луданная) Татьяна Егоровна
Смерть
29.10.1966