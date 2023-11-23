Илья Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иван Алексеев
Мать: Прасковья Терентьева
Илья Иванович (1744 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Около 1765 года определен на дьяконскую вакансию к церкви села Рождествена на Корожичне (он... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно