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Илья Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Алексеев

Мать: Прасковья Терентьева

Илья Иванович (1744 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Около 1765 года определен на дьяконскую вакансию к церкви села Рождествена на Корожичне (он... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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