Рахматуллова (Хамдеева) Месруҗихан Шарифзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллова (Хамдеева) Месруҗихан Шарифзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1936 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Азизова Гельсем

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рахматуллов Багдад

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
05.05.1941

Дочь: Ибетулова Римма

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской республики
Рождение ребёнка
Около 25.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
07.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович

д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Смерть
1990
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