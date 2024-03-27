Рахматуллова (Хамдеева) Месруҗихан Шарифзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1932
Дочь: Азизова Гельсем
Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рахматуллов Багдад
Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
05.05.1941
Дочь: Ибетулова Римма
Отец ребёнка: Рахматуллов Абзалетдин Шарафутдинович
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.05.1944
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской республики
Рождение ребёнка
Около 25.04.1947
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.03.1950
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
07.07.1953
д. Байдеряково Шемуршинского района Чувашской АССР
Смерть
1990