Каржавина (Бобылева) Феоктиста Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каржавина (Бобылева) Феоктиста Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каржавин Сергей Корнилович

Рождение ребёнка
04.05.1878

Сын: Каржавин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Каржавин Сергей Корнилович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: крестьянин Михаил Терентьевич Бобылев и крестьянская жена Анастасия Максимовна Шилова (ГАСО 6-21-85,1878г)
Смерть
Неизвестно

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