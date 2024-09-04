Каржавина (Бобылева) Феоктиста Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1878
Сын: Каржавин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Каржавин Сергей Корнилович
Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: крестьянин Михаил Терентьевич Бобылев и крестьянская жена Анастасия Максимовна Шилова (ГАСО 6-21-85,1878г)
Смерть
Неизвестно