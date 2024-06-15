Некрасова Васса Тимофеева 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Васса Тимофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1754

Сын: Некрасов Елисей Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1757

Сын: Некрасов Иван Александров

Отец ребёнка: Некрасов Александр Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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