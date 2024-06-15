Некрасова Васса Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1754
Сын: Некрасов Елисей Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1757
Сын: Некрасов Иван Александров
Отец ребёнка: Некрасов Александр Федорович
Смерть
Неизвестно