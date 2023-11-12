Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
26.12.1925
Дочь: Сидаркова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбатов Григорий
Смерть
Неизвестно