Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
26.12.1925

Дочь: Сидаркова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Григорий

Смерть
Неизвестно
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