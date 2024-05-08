Минеев Владислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978
Отец: Минеев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минеев Павел Владиславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.2002
Сын: Минеев Данил Владиславович
Мать ребёнка: Минеева Татьяна Валерьевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.2010
Дочь: Минеева Валерия Владиславовна
Мать ребёнка: Минеева Татьяна Валерьевна