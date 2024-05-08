Минеев Владислав Викторович 23.09.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минеев Владислав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978

Отец: Минеев Виктор Сергеевич

Мать: Минеева Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Павел Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.2002

Сын: Минеев Данил Владиславович

Мать ребёнка: Минеева Татьяна Валерьевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.2010

Дочь: Минеева Валерия Владиславовна

Мать ребёнка: Минеева Татьяна Валерьевна

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