Шишкин Виктор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1908
Мать ребёнка: Филина Марина Фадеевна
Рождение ребёнка
07.08.1908
Мать ребёнка: Волошина Секлетиния Макаровна
Рождение ребёнка
?.10.1910
Дочь: Шишко Раиса Викторовна
Мать ребёнка: Шишкина Марина Фадеевна