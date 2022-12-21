Шишкин Виктор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Виктор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Шишко Савва Викторович

Мать ребёнка: Филина Марина Фадеевна

Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Шишко Савва Викторович

Мать ребёнка: Волошина Секлетиния Макаровна

Рождение ребёнка
?.10.1910

Дочь: Шишко Раиса Викторовна

Мать ребёнка: Шишкина Марина Фадеевна

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