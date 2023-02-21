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Бундин Михаил Павлович

Место рождения

Ядринский район, с. Завод ЯМОЗ

Дата рождения

06.10.1913

Дата смерти

23.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1913

Отец: Бундин Павел Васильевич

Мать: Бундина Дарья Максимовна

Ядринский район, с. Завод ЯМОЗ
Рождение ребёнка
12.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бундина Тамара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.07.1993
Москва, город федерального значения Москва
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