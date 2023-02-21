Бундин Михаил Павлович
Место рожденияЯдринский район, с. Завод ЯМОЗ
Дата рождения06.10.1913
Дата смерти23.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1913
Отец: Бундин Павел Васильевич
Мать: Бундина Дарья Максимовна
Ядринский район, с. Завод ЯМОЗ
Рождение ребёнка
12.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бундина Тамара Ивановна
Смерть
23.07.1993