Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чирков Василий Тарасов
Мать: Елена Аккиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Епишина) Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
27.10.1904
Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович
Рождение ребёнка
20.07.1907
Сын: Епишин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Соколова (Епишина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно