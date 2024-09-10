Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чирков Василий Тарасов

Мать: Елена Аккиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Епишина) Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Бракосочетание
11.01.1904

Муж: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Епишин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Епишин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Соколова (Епишина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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