(Кимина) Светлана Викторовна
женский, родилась 25.03.1985, Черкассы, Черкасская область, Украина
ОтецКимина Виктор22.03.1954 г.р.
МатьКимина (Юнусова) Гульфируз06.01.1956 г.р.
Супруги
Федосеев Юрий05.03.1978 г.р.
Дети
Пигасов Андрей25.05.2005 г.р.
Радчук Максим02.03.2008 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1985
Отец: Кимина Виктор
Черкассы, Черкасская область, Украина
Развод
Неизвестно
Муж: Радчук Александр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Пигасов Сергей
Образование
Неизвестно
Средняя школа 15
Рождение ребёнка
25.05.2005
Сын: Пигасов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Вергуны, Черкасский район, Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
02.03.2008
Сын: Радчук Максим
Отец ребёнка: не указан
Вергуны, Черкасский район, Черкасская область, Украина
Бракосочетание
17.02.2015
Муж: Федосеев Юрий
Россия Вологодская обл.Шекснинский район п.Шексна
Рождение ребёнка
17.12.2016
Дочь: (Федосеева) Евангелина
Отец ребёнка: Федосеев Юрий
Россия Вологодская обл.Шекснинский район п.Шексна