(Кимина) Светлана Викторовна 25.03.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кимина) Светлана Викторовна

Автор
СК
Кимина С.

женский, родилась 25.03.1985, Черкассы, Черкасская область, Украина

Отец
Кимина Виктор22.03.1954 г.р.
Мать
Кимина (Юнусова) Гульфируз06.01.1956 г.р.
Супруги
Федосеев Юрий05.03.1978 г.р.
Дети
Пигасов Андрей25.05.2005 г.р.
Радчук Максим02.03.2008 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1985

Отец: Кимина Виктор

Мать: Кимина (Юнусова) Гульфируз

Черкассы, Черкасская область, Украина

Развод
Неизвестно

Муж: Радчук Александр

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Развод
Неизвестно

Муж: Пигасов Сергей

Образование
Неизвестно
Средняя школа 15

Среднее

Рождение ребёнка
25.05.2005

Сын: Пигасов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Вергуны, Черкасский район, Черкасская область, Украина

Рождение ребёнка
02.03.2008

Сын: Радчук Максим

Отец ребёнка: не указан

Вергуны, Черкасский район, Черкасская область, Украина

Бракосочетание
17.02.2015

Муж: Федосеев Юрий

Россия Вологодская обл.Шекснинский район п.Шексна

Рождение ребёнка
17.12.2016

Дочь: (Федосеева) Евангелина

Отец ребёнка: Федосеев Юрий

Россия Вологодская обл.Шекснинский район п.Шексна

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