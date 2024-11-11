Киршаков Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения06.09.1948
Дата смерти28.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1970
Дочь: Богданова (Киршакова) Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Киршакова (Коробицына) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1976
Рождение ребёнка
12.08.1979
Сын: Киршаков Сергей Борисович
Мать ребёнка: Киршакова (Коробицына) Валентина Михайловна
Смерть
28.08.1989