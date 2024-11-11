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Киршаков Борис Степанович

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Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

06.09.1948

Дата смерти

28.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948

Отец: Киршаков Степан Васильевич

Мать: Киршакова (Дресвянкина) Антонина Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киршакова (Коробицына) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
31.05.1970

Дочь: Богданова (Киршакова) Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Киршакова (Коробицына) Валентина Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1976

Дочь: Андросова (Киршакова) Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Киршакова (Коробицына) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1979

Сын: Киршаков Сергей Борисович

Мать ребёнка: Киршакова (Коробицына) Валентина Михайловна

Смерть
28.08.1989
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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