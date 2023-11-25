Жукова (Буянова) Венюшка Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Буянова) Венюшка Васильевна

Жукова (Буянова) Венюшка Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буянов Василий

Мать: Буянова Фокиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Дуня Константиновна

Отец ребёнка: Жуков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Сергей Константинович

Отец ребёнка: Жуков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Пётр Константинович

Отец ребёнка: Жуков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.