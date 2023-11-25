Жукова (Буянова) Венюшка Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буянов Василий
Мать: Буянова Фокиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Дуня Константиновна
Отец ребёнка: Жуков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Сергей Константинович
Отец ребёнка: Жуков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Пётр Константинович
Отец ребёнка: Жуков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Константин
Смерть
Неизвестно