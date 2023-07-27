Соснина (Работнова) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина (Работнова) Ксения Николаевна

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Место рождения

Обнинск, город Обнинск, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Работнов Николай Семёнович

Мать: Работнова (Павлова) Флора Александровна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин ?? Викторович

Отец ребёнка: Соснин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин Николай Викторович

Отец ребёнка: Соснин Виктор Николаевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Виктор Николаевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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