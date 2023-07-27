Соснина (Работнова) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соснин ?? Викторович
Отец ребёнка: Соснин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соснин Николай Викторович
Отец ребёнка: Соснин Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург