(Сеферова (Сеферьянц)) Юлианэ Ардашесовна
Место рожденияРоссия Крым г.Евпатория
Дата рождения1917
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Россия Крым г.Евпатория
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Фейгель Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Фейгель Евгений Владимирович
СССР г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
СССР г.Ленинград
Похороны
Неизвестно
лен обл пос.сосново