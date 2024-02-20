(Сеферова (Сеферьянц)) Юлианэ Ардашесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сеферова (Сеферьянц)) Юлианэ Ардашесовна

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Место рождения

Россия Крым г.Евпатория

Дата рождения

1917

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Сеферьянц Ардашес Минасович

Мать: Сеферова Вера (Ревекка) Львовна (Лейбовна)

Россия Крым г.Евпатория
Бракосочетание
1934

Муж: Фейгель Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Фейгель Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Фейгель Евгений Владимирович

СССР г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Федор Петрович

Смерть
1983
СССР г.Ленинград
Похороны
Неизвестно
лен обл пос.сосново
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