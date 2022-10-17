Полынов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынов Валерий

Полынов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынова Кира Валериевна

Мать ребёнка: Ерошенкова Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынова Екатерина Валериевна

Мать ребёнка: Ерошенкова Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошенкова Светлана Геннадьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.