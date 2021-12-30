Нарина Евгения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарина Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нарин Анатолий
Смерть
30.12.2021