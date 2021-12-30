Нарина Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарина Евгения

Нарина Евгения

Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Хренова Татьяна Васильевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарина Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарин Анатолий

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.12.2021
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.