Бугров Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугров Георгий Константинович

Бугров Георгий Константинович

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.04.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1891 ст.

Отец: Бугров Константин Маркеллов

Мать: Мария Евфимовна

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
23.04.1891 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 137 Л. 8 об.–9. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1891 год [о родившихся] Запись № 21 Дата рождения: ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.