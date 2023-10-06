Бугров Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения21.04.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1891 ст.
Отец: Бугров Константин Маркеллов
Мать: Мария Евфимовна
Крещение
23.04.1891 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 137 Л. 8 об.–9. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1891 год [о родившихся] Запись № 21 Дата рождения: ... Показать все