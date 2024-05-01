Суботина Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Агафия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.11.1786

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суботина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Суботин Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1774 ст.

Сын: Суботин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Суботин Григорий Федорович

Смерть
21.11.1786

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