Суботина Агафия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.11.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суботина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Суботин Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1774 ст.
Отец ребёнка: Суботин Григорий Федорович
Смерть
21.11.1786