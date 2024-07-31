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Стародубцев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1928

Дата смерти

26.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1928

Отец: Стародубцев Савелий

Мать: Стародубцева (Стародубцева) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Стародубцева) Ульяна

Рождение ребёнка
21.02.1954

Дочь: Цирик (Стародубцева) Татьяна

Мать ребёнка: Стародубцева (Стародубцева) Ульяна

Рождение ребёнка
10.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева (Стародубцева) Ульяна

Смерть
26.01.1982

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