Стародубцев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1928
Дата смерти26.01.1982
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1928
Отец: Стародубцев Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1954
Дочь: Цирик (Стародубцева) Татьяна
Мать ребёнка: Стародубцева (Стародубцева) Ульяна
Рождение ребёнка
10.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародубцева (Стародубцева) Ульяна
Смерть
26.01.1982