Гущина (Попова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Попова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Попов Алексей Федотович

Мать: Попова Иулитта Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаренко (Гущина) Венера Николаевна

Отец ребёнка: Гущин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Аля

Отец ребёнка: Гущин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Галина

Отец ребёнка: Гущин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гущина) Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Гущин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Николай

Смерть
1961

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