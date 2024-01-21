Гущина (Попова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Попов Алексей Федотович
Мать: Попова Иулитта Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазаренко (Гущина) Венера Николаевна
Отец ребёнка: Гущин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Аля
Отец ребёнка: Гущин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Галина
Отец ребёнка: Гущин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гущина) Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Гущин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Николай
Смерть
1961