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Ураков Фёдор Митрофанов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Ураков Митрофан Федотов

Мать: Уракова Агафья Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043об, №37)
Бракосочетание
До 1814

Жена: Уракова Агафья Акинфеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: (Уракова) Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №44)
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Уракова) Авдотья Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Уракова) Аксинья Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ураков Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Ураков Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 37 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 53 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №79)
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 60 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №79)
Смерть
Неизвестно

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