Ураков Фёдор Митрофанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Ураков Митрофан Федотов
Мать: Уракова Агафья Петрова
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043об, №37)
Бракосочетание
До 1814
Жена: Уракова Агафья Акинфеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: (Уракова) Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №44)
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Уракова) Авдотья Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Уракова) Аксинья Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Ураков Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Мать ребёнка: Уракова Агафья Акинфеева
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 37 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 53 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №79)
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 60 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №79)
Смерть
Неизвестно