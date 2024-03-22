(Rosenberg (Marmer)) Lea
Место рожденияDetroit, Wayne, Michigan, USA
Дата рождения16.08.1918
Дата смерти11.05.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1935
Бракосочетание
07.08.1938
Муж: Barshop Harris
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
26.07.1945
Дочь: (Borshup) Elin Renee
Отец ребёнка: Barshop Harris
Смерть
11.05.1974