(Rosenberg (Marmer)) Lea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Rosenberg (Marmer)) Lea

(Rosenberg (Marmer)) Lea

avatar

Место рождения

Detroit, Wayne, Michigan, USA

Дата рождения

16.08.1918

Дата смерти

11.05.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1935
Бракосочетание
07.08.1938

Муж: Barshop Harris

Место жительства
1940
Рождение ребёнка
26.07.1945

Дочь: (Borshup) Elin Renee

Отец ребёнка: Barshop Harris

Смерть
11.05.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.