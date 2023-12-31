Сорокин Иван
Место рожденияСмагино, Калужская область
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сорокин Осип (Иосиф)
Смагино, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Иван
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
Неизвестно