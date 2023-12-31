Сорокин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Иван

Сорокин Иван

Место рождения

Смагино, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1853 по 1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сорокин Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Смагино, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Иван

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close