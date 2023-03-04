Ерёмина (Коржавина) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Коржавина) Параскева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1764 ст.

Муж: Ерёмин Трофимович

1764г. МК Истобенское (свадьба)невеста оного же стана и прихода дер. Зага?овской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 19
Смерть
После 1764

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