Устинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич
Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Попова Параскева Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич