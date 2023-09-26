Устинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Василий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Попова Параскева Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Федот Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Мефодий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Алексеевич

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