Фартушняя София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушняя София Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Фартушний Иван Иванович

Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Фартушний Фома Иванович

Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фартушний Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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