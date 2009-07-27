Емельянова Нина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1927
Дата смерти27.07.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927
Отец: Емельянов Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1947
Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1949
Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович
Смерть
27.07.2009