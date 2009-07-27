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Емельянова Нина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1927

Дата смерти

27.07.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927

Отец: Емельянов Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1947

Сын: Трухин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1949

Сын: Трухин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трухин Петр Иванович

Смерть
27.07.2009

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