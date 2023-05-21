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Сорокина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сучков Дмитрий

Мать: Чивикина Марфа

Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Дубовкина Иулияна (Ульяна) Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Сорокина Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.09.1926

Дочь: Мороз Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сорокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Балымова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
11.11.1935

Сын: Сорокин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Большое Мокрое, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1966

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