Кузнецова Перасковья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Перасковья Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Кузьма Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варття

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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