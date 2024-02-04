Кузнецова Перасковья Кузминична
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Кузьма Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варття
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно