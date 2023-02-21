(Litofsky) Anna
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти25.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1900
Отец ребёнка: Raskind Joseph
Russia
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Menk Olga
Отец ребёнка: Raskind Joseph
Russia
Иммиграция
1906
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Esther
Отец ребёнка: Raskind Joseph
Connecticut, United States
Рождение ребёнка
14.04.1909
Отец ребёнка: Raskind Joseph
Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Raskind Philip
Отец ребёнка: Raskind Joseph
Bridgeport, Connecticut
Рождение ребёнка
12.12.1919
Отец ребёнка: Raskind Joseph
Bridgeport, Connecticut, USA
Место жительства
1930
Queens (Districts 0001-0250), Queens, New York, USA
Смерть
25.12.1960