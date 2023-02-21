(Litofsky) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Litofsky) Anna

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

25.12.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.
Около 1908 г.р.
1909 г.р.
Около 1914 г.р.
1919 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Raskind David Michael

Отец ребёнка: Raskind Joseph

Russia
Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Menk Olga

Отец ребёнка: Raskind Joseph

Russia
Иммиграция
1906
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Esther

Отец ребёнка: Raskind Joseph

Connecticut, United States
Рождение ребёнка
14.04.1909

Сын: Raskind Benjamin Stev

Отец ребёнка: Raskind Joseph

Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Raskind Philip

Отец ребёнка: Raskind Joseph

Bridgeport, Connecticut
Рождение ребёнка
12.12.1919

Сын: Raskind Albert Abraham

Отец ребёнка: Raskind Joseph

Bridgeport, Connecticut, USA
Место жительства
1930
Queens (Districts 0001-0250), Queens, New York, USA
Смерть
25.12.1960
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