Мизенина (Бухарова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1978
Украина, города Винница.
Бракосочетание
13.07.2002
Рождение ребёнка
01.03.2007
Дочь: Мизенина Рада Всеволодовна
Отец ребёнка: не указан
Мурманск, Родильный дом №1, была сильная пурга несмотря на весну.
Рождение ребёнка
03.03.2010
Дочь: Мизенина Милослава Всеволодовна
Отец ребёнка: не указан