Мизенина (Бухарова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизенина (Бухарова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1978

Отец: Бухаров Сергей Владимирович

Мать: Бухарова Татьяна Николаевна

Украина, города Винница.
Бракосочетание
13.07.2002

Муж: Мизенин Всеволод Валентинович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.03.2007

Дочь: Мизенина Рада Всеволодовна

Отец ребёнка: не указан

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Мурманск, Родильный дом №1, была сильная пурга несмотря на весну.
Рождение ребёнка
03.03.2010

Дочь: Мизенина Милослава Всеволодовна

Отец ребёнка: не указан

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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