Войтович Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольнева Евдокия

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтович Дмитрий Мартынович

Смерть
1935
Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
Причина смерти: восполение легких
Похороны
Неизвестно
Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
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