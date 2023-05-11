Войтович Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1910
Дочь: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)
Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольнева Евдокия
Отец ребёнка: Войтович Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Причина смерти: восполение легких
Похороны
Неизвестно