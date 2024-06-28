Горбунов Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Горбунов Иван Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Настасья
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Настасья
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Настасья
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Настасья
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Горбунова Лукерья Федорова
Мать ребёнка: Горбунова Настасья
Смерть
Неизвестно