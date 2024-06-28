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Горбунов Федор Иванов

Место рождения

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Горбунов Иван Васильев

Мать: не указана

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Настасья

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Горбунов Николай Федоров

Мать ребёнка: Горбунова Настасья

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Горбунов Прохор Федоров

Мать ребёнка: Горбунова Настасья

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Горбунов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Горбунова Настасья

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Горбунова Лукерья Федорова

Мать ребёнка: Горбунова Настасья

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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