Мейшутович Айша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мейшутович Мерьема Халильевна
Отец ребёнка: Мейшутович Халиль Абрагамович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мейшутович Халима Халильевна
Отец ребёнка: Мейшутович Халиль Абрагамович
Смерть
Неизвестно