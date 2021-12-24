Мейшутович Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМейшутович Айша

Мейшутович Айша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Халиль Абрагамович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мейшутович Мерьема Халильевна

Отец ребёнка: Мейшутович Халиль Абрагамович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мейшутович Халима Халильевна

Отец ребёнка: Мейшутович Халиль Абрагамович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.