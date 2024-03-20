Карельская Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1913
Сын: Карельский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
13.10.1917
Дочь: Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов
г. Москва, дом Соколова, Преображенская церковь в Преображенском
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно