Карельская Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карельская Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1913

Сын: Карельский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
13.10.1917

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов

г. Москва, дом Соколова, Преображенская церковь в Преображенском
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карельский Сергей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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