Сильвестр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСильвестр Михайлов

Сильвестр Михайлов

Место рождения

Албахтино, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

02.01.1881

Дата смерти

22.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1881

Отец: Михаил Викторов

Мать: Варвара Михайлова

Албахтино, Красноармейский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.07.1908

Жена: Евдокия Иванова

Именево, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.07.1911

Дочь: Анисия Сильвестрова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Албахтино, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1920

Сын: Николай Сильвестров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Албахтино, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Варвара Сильвестрова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Албахтино, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
22.09.1966
Албахтино, Красноармейский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Механическая асфиксия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.