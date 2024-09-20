Сильвестр Михайлов
Место рождения
Дата рождения02.01.1881
Дата смерти22.09.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1881
Отец: Михаил Викторов
Мать: Варвара Михайлова
Бракосочетание
09.07.1908
Жена: Евдокия Иванова
Именево, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.07.1911
Дочь: Анисия Сильвестрова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.05.1920
Сын: Николай Сильвестров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Варвара Сильвестрова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
22.09.1966
Причина смерти: Механическая асфиксия