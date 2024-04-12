Кряквина Марина Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Марина Севастьянова

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Феодосия Авдеевна

Отец ребёнка: Кряквин Авдей Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Кряквин Авдей Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ксения Авдеевна

Отец ребёнка: Кряквин Авдей Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Авдей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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