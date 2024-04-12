Кряквина Марина Севастьянова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Феодосия Авдеевна
Отец ребёнка: Кряквин Авдей Трофимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Кряквин Авдей Трофимович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ксения Авдеевна
Отец ребёнка: Кряквин Авдей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно