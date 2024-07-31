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Ксения Минина

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденков Павел

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Найденкова) Дарья

Отец ребёнка: Найденков Павел

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Найденков Сергей

Отец ребёнка: Найденков Павел

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Найденков Захар

Отец ребёнка: Найденков Павел

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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