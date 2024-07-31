Ксения Минина
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найденков Павел
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Найденкова) Дарья
Отец ребёнка: Найденков Павел
Рождение ребёнка
1823
Сын: Найденков Сергей
Отец ребёнка: Найденков Павел
Рождение ребёнка
1826
Сын: Найденков Захар
Отец ребёнка: Найденков Павел
Смерть
Неизвестно