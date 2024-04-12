Аксинья Евстратова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Филатов
Отец ребёнка: Филат Ерофеев
Место жительства
1782
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Ерофеев
Коломенский уезд, д. Тимшина
Смерть
1775
Коломенский уезд, д. Тимшина