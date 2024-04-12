Аксинья Евстратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Евстратова

Аксинья Евстратова

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Филатов

Отец ребёнка: Филат Ерофеев

Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Ерофеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Смерть
1775
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close