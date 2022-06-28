Железнякова (Полищук) Раиса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнякова (Полищук) Раиса Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Полищук Юрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железняков Сергей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Железняков Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Железняков Сергей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Железняков Gelay Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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