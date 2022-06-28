Железнякова (Полищук) Раиса Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Полищук Юрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Железняков Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Железняков Сергей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Железняков Gelay Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно