Попов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Попов Захар Петрович
Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Попова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Смерть
Неизвестно