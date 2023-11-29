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Попов Петр Андреевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Попов Захар Петрович

Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Попова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Попов Николай Петрович

Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Попов Василий Петрович

Мать ребёнка: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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