Балошенко Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балошенко Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

62 г.р.
Скрыто настройками приватности
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балошенко Федор

Мать: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
08.08.62

Дочь: Балошенко Полина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1974

Дочь: Выставная Эмилия

Мать ребёнка: Балошенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балошенко Томара

Мать ребёнка: Балошенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Леонид

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балошенко Анна

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