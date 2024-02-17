Балошенко Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балошенко Федор
Мать: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
08.08.62
Дочь: Балошенко Полина
Рождение ребёнка
28.05.1974
Дочь: Выставная Эмилия
Мать ребёнка: Балошенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балошенко Томара
Мать ребёнка: Балошенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балошенко Анна