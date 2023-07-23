Минакова (Хронизнева) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.07.1910
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
поселка Сопочный из переселенцев. св. по жениху: Крестьяне поселка Сопочный Николай Михайлов Минаков и Иван Лаврентиев Минаков. по невесте: поселка Сопочный Крестьяне Терентий Петров Марачковский и Ст... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1922
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Минаков Петр Михайлов
деревня Сопочный, Карпысакская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно