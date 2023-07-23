Минакова (Хронизнева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минакова (Хронизнева) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1910

Муж: Минаков Петр Михайлов

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
поселка Сопочный из переселенцев. св. по жениху: Крестьяне поселка Сопочный Николай Михайлов Минаков и Иван Лаврентиев Минаков. по невесте: поселка Сопочный Крестьяне Терентий Петров Марачковский и Ст... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1922

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Минаков Петр Михайлов

деревня Сопочный, Карпысакская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно
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