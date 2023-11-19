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Пфеффель Эрнестина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

ФТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Тютчева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тютчев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тютчев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович

Смерть
1894

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