Пфеффель Эрнестина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Тютчева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Тютчев Федор Иванович
Смерть
1894