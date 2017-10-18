Шабанов Ислям Ильич
Место рождения
Дата рождения03.02.1956
Дата смерти18.10.2017
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956
Отец: Шабанов Илья Хакимович
Мать: Сания Сулеймановна
Рождение ребёнка
07.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2017
Saint Petersburg, Russia
Причина смерти: Рак поджелудочной железы | Рак поджелудочной железы