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Шабанов Ислям Ильич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.02.1956

Дата смерти

18.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956

Отец: Шабанов Илья Хакимович

Мать: Сания Сулеймановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.10.2017
Saint Petersburg, Russia
Причина смерти: Рак поджелудочной железы | Рак поджелудочной железы
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