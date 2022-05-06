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Ларин Тихон Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Илья Флорович

Мать: Ларина Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина 1-я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.

Дочь: (Ларина) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Ларина Екатерина Яковлевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.04.1912 ст.

Сын: Василий Тихонович

Мать ребёнка: Ларина Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Дочь: (Ларина) Васса Тихоновна

Мать ребёнка: Ларина Екатерина Яковлевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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