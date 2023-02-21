Шевяков Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1914 по 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1914 по 1917

Отец: не указан

Мать: не указана

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