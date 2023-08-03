Усова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова Прасковья

Усова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Петр Петрович

Отец ребёнка: Усов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Усов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Усов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Лариса Петровна

Отец ребёнка: Усов Петр

Рождение ребёнка
09.08.1959

Сын: Усов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Усов Петр

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.