Усова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Петр Петрович
Отец ребёнка: Усов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Усов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Усов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Лариса Петровна
Отец ребёнка: Усов Петр
Рождение ребёнка
09.08.1959
Отец ребёнка: Усов Петр
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно