Альмухаметов Ишмухамат Альмухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1844
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1844
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ишмухаметов Мухаматсафа Ишмухаметович
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович
Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Новый Суюш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1918