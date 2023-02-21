Альмухаметов Ишмухамат Альмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альмухаметов Ишмухамат Альмухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1844

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1844

Отец: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Мать: Асфендиярова Гайнильхаят

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ишмухаметов Мухаматсафа Ишмухаметович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Ишмухаметов Файзулла Ишмухаметович

Мать ребёнка: не указана

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Новый Суюш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1918
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